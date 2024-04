L’Antimafia regionale all’Ars, Cracolici: “Creare un osservatorio per monitorare i clan” Schifani: “Accolgo la proposta”

la relazione

In Aula il governatore siciliano che è intervenuto al dibattito

All’Assemblea regionale siciliana la seduta, presieduta da Gaetano Galvagno, dedicata alla lettura della relazione della commissione regionale Antimafia sull’attività svolta durante il primo anno dalla costituzione dell’organismo parlamentare. In aula sono presenti il governatore Renato Schifani, i prefetti dell’Isola e il commissario dello Stato per la Regione. A leggere la relazione è il presidente dell’Antimafia, Antonello Cracolici.

La proposta

La costituzione di un Osservatorio sulla mafia per monitorarne le dinamiche è stata proposta dal presidente della commissione Antimafia siciliana, Antonello Cracolici (Pd), a conclusione della relazione su un anno di attività dell’organismo parlamentare nel corso della seduta in Assemblea siciliana, alla presenza del governatore Renato Schifani, dei prefetti dell’Isola e del commissario dello Stato per la Regione. “La mafia sa tutto, sa per esempio quando e dove si svolgono le gare d’appalto – ha detto Cracolici – Allora la creazione di un Osservatorio è necessario, non è tempo di arretrare, è tempo di rilanciare la lotta alla mafia”. Per fine anno Cracolici ha annunciato l’organizzazione di un evento con le associazioni antiracket della Sicilia.

Il presidente Schifani