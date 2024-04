Mozione di sfiducia a Salvini, verso il rinvio del voto

agenzia

L'esame alla Camera potrebbe slittare a dopo Pasqua

ROMA, 26 MAR – Dovrebbe slittare a dopo Pasqua la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni contro il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. E’ l’ultimo punto all’ordine del giorno dell’ Aula e, secondo quanto si apprende, potrebbe slittare, visto che ora è in corso la commemorazione per le Fosse Ardeatine con 9 iscritti a parlare. Poi ci saranno le dichiarazioni di voto e il voto del decreto Milano-Cortina e l’esame finale della riforma del Codice della Strada. Domani è stata convocata la Capigruppo per il calendario ma è quasi certo che giovedì non ci sarà seduta. Il centrodestra, inoltre, potrebbe anche chiedere un rinvio più lungo, anche a maggio e in quel caso si dovranno fare i conti con i decreti in scadenza.

