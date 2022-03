C.destra: Berlusconi, per guidare Paese deve essere moderato

ROMA, 18 MAR - "Forza Italia sarà determinante per la vittoria del centro-destra, sia sul piano dei numeri — senza di noi non sarebbe possibile vincere le elezioni — sia soprattutto sul piano delle idee e dei contenuti. Un centro-destra che si candida a guidare la Nazione non può prescindere da quello che noi rappresentiamo: un centro moderato, liberale e cristiano, credibile in Europa e nel mondo, in una stagione di così gravi tensioni internazionali". Lo scrive il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, in una lettera inviata ai dirigenti del partito in vista dell'assemblea nazionale in programma per l'8-9 aprile.

