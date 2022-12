Meloni all'Agci, presidio contro l'uso distorto delle coop

ROMA, 01 DIC - "La cooperazione e la mutualità possono fare la differenza, realizzando quel tessuto comune capace di innervare e rinsaldare le nostre comunità. Così come è fondamentale il presidio di legalità, di vigilanza e di controllo esercitato da realtà come la vostra per contrastare un utilizzo distorto della forma cooperativa". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio in occasione del sessantesimo anniversario dell'Agci, l'Associazione generale delle cooperative italiane. La premier sottolinea che "le cooperative sono state, molto spesso, la chiave per rispondere a bisogni nuovi e per aiutare le nostre comunità locali a condividere opportunità e servizi" e "sono state capaci di superare la dicotomia 'pubblico-privato' e di incidere significativamente sul nostro welfare e sul nostro tessuto economico e produttivo". "Il movimento cooperativo - aggiunge Meloni - è un alleato importante delle Istituzioni ed è esattamente in questa direzione che il Governo intende muoversi. Penso, ad esempio, alla riforma delle politiche attive che questo Esecutivo sta portando avanti: la cooperazione può essere un alleato importante nel definire servizi e strumenti in grado di sostenere l'occupabilità e l'inserimento lavorativo di nostri ancora troppi disoccupati".

