Morte Battaglia: Fico, scomparsa è enorme perdita per tutti

ROMA, 14 APR - "Una straordinaria artista, capace di trovare sempre un punto di vista differente per osservare la sua città e la società. Una grande reporter che ha raccontato episodi drammatici della nostra storia recente. E un'attivista politica, impegnata in prima persona per la propria comunità. Letizia Battaglia è stata tutto questo e tanto altro ancora. La sua scomparsa è un'enorme perdita per tutti noi". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico.

