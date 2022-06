Paternò, Nino Naso vola verso la riconferma: «Dedico questo successo alla città»

Nino Naso vola verso la riconferma alla carica di sindaco di Paternò. Il sindaco uscente ha preceduto Alfio Virgolini del centrodestra e Maria Grazia Pannitteri, appoggiata da liste civiche di centrosinistra e centrodestra.

Pubblicità

Durante le prime ore dello spoglio sembrava che Virgolini potesse tenere testa, poi Naso ha preso il largo.

«Dedico questa vittoria alla città – ha commentato a caldo il sindaco Nino Naso – e a due grandi donne, mia suocera e mia mamma. Addirittura mia mamma scomparsa qualche settimana fa ha partecipato all’apertura della campagna elettorale. Questa vittoria la dedico anche alla mia famiglia. Voglio ringraziare la città, per quest’apertura di credito che ci ha dato nel 2017 e che oggi continua. È un rapporto di amore, di fiducia e stima tra quest’Amministrazione e la città di Paternò che continua e che non finirà mai. Non ho mai avuto dubbi di non farcela, perché ho continuato questo contatto, questo rapporto diretto con la città». La festa per la vittoria di Naso, cominciata nel comitato elettorale di via Nicolosi, si è poi spostata in piazza Indipendenza.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA