Pnrr: Fico, volano importante, anche per il nostro welfare

ROMA, 24 MAG - "Le Istituzioni sono chiamate a rendere più equo, sostenibile ed efficiente il sistema di welfare italiano, assicurando in particolare il riequilibrio territoriale e generazionale delle prestazioni sociali. In questo contesto, il Pnrr costituisce un volano importante perché stanzia risorse significative per l'ammodernamento e il rafforzamento di alcuni pilastri del nostro stato sociale. Risorse che devono essere utilizzate in maniera efficace, per rinsaldare la coesione sociale senza la quale la nostra stessa democrazia sarebbe posta a rischio". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico in un videomessaggio alla presentazione del Rapporto sullo stato sociale. "Lo stato sociale - sostiene Fico - è un pilastro democratico ed economico. Costituisce la più diretta attuazione dei principi di solidarietà, tutela della dignità umana e inclusione. Ed è uno dei tratti più riconoscibili della stessa identità dell'Europa. Nel nostro come in altri Paesi si è certamente registrato un grave ritardo delle politiche sociali nell'affrontare le diseguaglianze, la disoccupazione e la perdita di potere di acquisto dei salari. E soprattutto non si è tenuto conto, se non in modo marginale, di quello che dovrebbe invece essere il principio guida nel ridisegno delle politiche sociali: la solidarietà intergenerazionale. I più giovani continuano a beneficiare di tutele non comparabili a quelle dei cittadini di età più avanzata", conclude.

