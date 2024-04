Salvo Giuffrida passa con Totò Cuffaro: all’Ars ora i deputati Dc sono sei

la scelta

Era stato candidato nella liusta di De Luca ed è subentrato dopo la decadenza di Davide Vasta

Il deputato regionale Salvo Giuffrida che era eletto nella lista «De Luca sindaco di Sicilia – Sud chiama Nord» ma subentrato dopo la decadenza di Davide Vasta ha deciso di aderire al gruppo al gruppo della Democrazia Cristiana all’Ars. Venerdì prossimo alle ore 11, si terrà la conferenza stampa di presentazione presso la sala stampa di Palazzo dei Normanni a Palermo. Saranno presenti Totò Cuffaro, segretario nazionale del partito; Stefano Cirillo, segretario regionale; e i 5 deputati della DC, il capogruppo Carmelo Pace, Nuccia Albano, Ignazio Abbate, Fina Marchetta, Andrea Messina.

Giuffrida dopo la sentenza che ha determinato la decadenza di Davide Vasta e che già per due volte è stato deputato all’ARS non ha mai aderito al gruppo di De Luca iscrivendosi al gruppo misto. Ora il passaggio alla Dc di Cuffaro che all’Ars si rafforza salendo a 6 deputati. Giuffrida in passatto è stato anche direttore del Servizio Turistico Regionale a Taormina.