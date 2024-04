Tajani, lo stato di salute della maggioranza è ottimo

agenzia

FI occupa lo spazio tra Meloni e Schlein, non tra Meloni-Salvini

ROMA, 22 MAR – “Lo stato di salute della maggioranza è ottimo”. Lo ha detto intervenendo ad Agorà su Rai 3 il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Essendo partiti diversi abbiamo sensibilità diverse, ma siamo abituati a lavorare insieme da 30 anni: non siamo una coalizione elettorale. Il nostro elettorato sa che siamo partiti differenti ed è abituato a sostenere una coalizione che è di centrodestra”, ha affermato. “Come segretario di Forza Italia, io dico che dobbiamo occupare lo spazio che sta tra Giorgia Meloni e Elly Schlein, non lo spazio dove ci sono Meloni e Matteo Salvini. Il mio compito è di aggregare sotto la bandiera di FI una serie di forze che pur non essendo di Forza Italia si riconoscono nel popolarismo europeo”, ha concluso.

