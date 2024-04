Chiaramonte, perde il controllo dell’auto. Muore 85enne (video)

Cronaca

L'episodio è accaduto in contrada Morana. Il veicolo è andato a sbattere contro un muro di recinzione

Incidente autonomo oggi pomeriggio intorno alle 16,30 in contrada Morana. Un anziano 85enne, Bastiano Barresi, era alla guida della propria Fiat Punto quando, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo dell’auto. Il mezzo è andato a sbattere contro il muro di recinzione. Il sinistro è accaduto nella zona chiamata “depuratori”. La persona che è morta era molto conosciuta a Chiaramonte in quanto era stato il primo tassista del centro montano. Sul posto i soccorritori del 118 e i carabinieri per i rilievi oltre a numerosi operatori della Protezione civile (video Franco Assenza).

