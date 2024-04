Comiso, quattro studenti premiati dalla fondazione Anna Romano Assenza

Società

La cerimonia nel corso di una iniziativa dedicata alla realtà e al mito sull'acqua che crea e l'acqua che distrugge

La sala conferenze della Fondazione Bufalino ha ospitato ieri presso il Mercato civico in piazza delle Erbe un evento culturale, organizzato dalla Pro Loco e dall’Inner Wheel Club Vittoria-Comiso e con il patrocinio del Comune di Comiso, sul tema: Acqua che crea, acqua che distrugge. La realtà e il mito. Straordinarietà della più ordinaria delle sostanze.

Dopo un saluto del sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ha introdotto la serata e presentato i relatori Marzia Greco Fiorilla, presidente dell’Inner Wheel Club Vittoria-Comiso, che ha sottolineato come il tema sia stato scelto in quanto in linea con un obiettivo del Distretto del Sodalizio, organizzazione femminile fra le più importanti al mondo di cui ricorre il Centenario della Fondazione (e per il Club Vittoria-Comiso il quarantesimo anniversario).

Maria Stella Micieli, docente di Lettere presso il Liceo Classico “G. Carducci” di Comiso e presidente della Pro Loco nonché attuale presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Anna Romano Assenza, ha guidato i presenti in un percorso sul tema del mito legato all’acqua denso di richiami letterari e storici, soffermandosi, in particolare, su Diana Cacciatrice e sui mosaici della Terma imperiale romana di Comiso evidenziando anche il legame tra la città – attraverso il fiume Ippari – con l’antica città greca di Camarina.

Orlando Lombardi, chimico di lunga esperienza, ha tratteggiato i vari aspetti, segnatamente qualitativi, che rendono l’acqua una sostanza straordinaria mettendo in evidenza che si tratta di una risorsa da preservare perché non inesauribile ed ha, pertanto, rivolto un appello all’uso parsimonioso della stessa. Ha anche ricordato taluni tragici eventi atmosferici legati all’acqua verificatisi in Italia e nel mondo, in parte dovuti a insufficiente prevenzione da parte dell’uomo.

Dopo le due conferenze, nella seconda parte della serata, sono intervenuti Maria Giovanna Lauretta, Dirigente dell’Iiss “G. Carducci” e l’assessore Giovanni Assenza: entrambi hanno invitato Micieli e Lombardi a tenere analoghe conferenze presso gli istituti superiori per il notevolissimo contenuto educativo che ne deriverebbe ai giovani. Ha preso la parola, altresì, Tina Vittoria D’Amato, presidente emerita della Pro Loco.

Si è proceduto, quindi, all’annuale premiazione della Fondazione di studenti meritevoli del “G. Carducci” di Comiso. Per il corrente anno scolastico sono stati selezionati dalla commissione giudicatrice, sulla base dei profili predisposti dai docenti coordinatori di classe, i seguenti studenti:

Elena Autore, classe V MD Liceo Artistico

Nunzio Dibennardo, classe V B Liceo Scientifico

ed ex aequo per il Liceo Classico

Biagio Cassisi, classe VB

Georgiana Dogariu, classe VA.