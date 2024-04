I dati dei redditi dichiarati nel 2023: Ragusa la più ricca, Acate la più povera

Attualità

La media imponibile del capoluogo è di 18.116 euro. Nel centro ipparino, invece, si scende a 11.860 euro

Il ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato i dati in merito ai redditi dichiarati nel 2023, con una fotografia Comune per Comune di tutto il Paese Italia. Nella classifica nessun Comune siciliano appare nella top ten. Il comune italiano più ricco è Portofino, in provincia di Genova. Il reddito medio è di 90.610 euro dovuto a 301 contribuenti in totale. L’anno scorso invece in vetta c’era Lajatico, in provincia di Pisa, che quest’anno invece occupa il secondo posto con 52.955 euro di reddito medio.

Lontano anni luce Ragusa la cui media imponibile è di 18.116 euro e che comunque è il Comune più ricco della provincia seguito da Modica con 17.011.