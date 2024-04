Il consorzio di tutela dell’olio dop Monti iblei al Sol di Verona

Economia

Il presidente Arezzo: "I nostri produttori hanno dimostrato, anche stavolta, di possedere una marcia in più"

Diffondere la cultura del bello e del buono che rende i sapori autentici del nostro Made in Italy così apprezzati nel mondo. Una vetrina internazionale per il consorzio di tutela dell’olio dop Monti iblei presente al Sol di Verona all’interno del padiglione della Regione Siciliana. Riscoprire sapori antichi e la loro storia e stabilire una relazione fra consumatori e produttori. L’obiettivo è sempre stato quello di “edificare” e realizzare i sogni che gli imprenditori mettono nelle mani del consorzio.