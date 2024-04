Ispica e una nuova auto data alle fiamme, ma che cosa sta accadendo in città?

Attualità

Sembrano esserci pochi dubbi sulla matrice dolosa del rogo lungo la Statale. Il mezzo era di proprietà di un libero professionista.

Un’altra auto data alle fiamme. Ma che cosa sta accadendo a Ispica? Sembra ci siano pochi dubbi sulla matrice dolosa dell’episodio verificatosi nella notte tra lunedì e martedì, poco prima delle 24. Le fiamme hanno avvolto l’auto (nella foto) che si trovava parcheggiata dinanzi al garage di un’abitazione lungo la Statale, nei pressi dell’intersezione con via Sardegna. L’auto appartiene a un libero professionista. Le indagini dei carabinieri sono volte a verificare quali potrebbero essere state le cause alla base delle origini dell’incendio e, soprattutto, a comprendere le motivazioni di questo preoccupante gesto. In supporto arriveranno anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati lì accanto. Alla fine dello scorso mese di ottobre, era stata data alle fiamme l’auto dell’ex assessore comunale Carmelo Denaro. Anche in quel caso, la città rimase attonita dinanzi alla pesantezza del gesto. Così come sta accadendo adesso.

Intanto, il sindaco Innocenzo Leontini esprime, a nome di tutte le istituzioni comunali, la propria solidarietà e vicinanza all’arch.Stefano Marina e alla sua famiglia vittime di un vile attacco incendiario ai danni della propria auto.