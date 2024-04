Pozzallo saluta per l’ultima volta Joe Barone, tra i presenti anche Matteo Renzi

Attualità

La toccante cerimonia questa mattina in chiesa Madre

Commozione, gratitudine e affetto sono questi i sentimenti che hanno caratterizzato l’ultimo saluto della città di Pozzallo a Joe Barone. Il corteo funebre ha preso il via, come previsto, da Palazzo di città, dove era stata allestita nei giorni scorsi la camera ardente, per poi recarsi nella Chiesa Madre Madonna del Rosario.

Ad accompagnare Joe nel percorso la moglie Camilla e i suoi quattro amati figli Pietro, Salvatore Giuseppe e Gabriella, i nipoti compreso il più piccolo che porta il suo nome e poi i fratelli, la famiglia, gli amici, una rappresentanza della squadra della Fiorentina guidata dal direttore sportivo Burdisso e le autorità politiche. Tra i presenti, anche il senatore Matteo Renzi.

