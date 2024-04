Ragusa, il calendario degli eventi sportivi continua a dare grandi soddisfazioni

Attualità

L'assessore Digrandi: "Abbiamo aggiornato il primo semestre con nuovi appuntamenti e siamo quasi pronti per presentare il secondo"

“A 4 mesi dall’inizio dell’anno e quindi anche del calendario dei grandi eventi sportivi – afferma il sindaco, Peppe Cassì – il bilancio è già positivo: tutte le manifestazioni hanno registrato grande partecipazione, spesso in buona parte di persone provenienti da diverse parti della nostra regione e non solo. Di fatto le tante e diverse discipline sportive che a Ragusa trovano casa contribuiscono ad animare un flusso turistico costante e a destagionalizzare la nostra città come meta turistica. Ci prepariamo non soltanto a vivere i prossimi eventi, ad accoglierli al meglio in impianti operativi e forti di un sistema ricettivo che piace e attrae, ma anche a inserire nuove iniziative sportive”.