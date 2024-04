Ragusa, in fiamme la riserva di Randello

Cronaca

Corsa contro il tempo per cercare di salvaguardare la macchia mediterranea

Un violento incendio ha flagellato la riserva naturale di contrada Randello, scatenando una corsa contro il tempo per salvaguardare la preziosa macchia mediterranea e le abitazioni circostanti. L’incendio ha richiesto l’intervento tempestivo e coraggioso di due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Ragusa e Santa Croce Camerina.

Le fiamme hanno divorato la vegetazione secca e boschiva, alimentate da forti venti e temperature avverse, mettendo a dura prova gli sforzi dei pompieri per contenerle. Il paesaggio, solitamente rigoglioso e ricco di biodiversità, è stato trasformato in un inferno di fuoco, minacciando la flora e la fauna locali. Le squadre dei vigili del fuoco stanno lavorando instancabilmente per arginare l’espansione delle fiamme e proteggere le abitazioni nelle vicinanze. La lotta contro l’incendio è stata ostacolata dalle asperità del terreno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA