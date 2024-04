Ragusa, la Godot in scena con “Prove tecniche di misfatto”

Società

I primi appuntamenti sono in programma da venerdì 5 a domenica 7 aprile

Chiuderà con una nuova commedia molto divertente dal titolo “Prove tecniche di misfatto” la 18esima stagione di “Palchi Diversi” della Compagnia G.o.D.o.T.. Alla Maison GoDoT, nei giorni da venerdì 5 a domenica 7 aprile, da venerdì 12 a domenica 14 aprile e da venerdì 19 a domenica 21 aprile, i venerdì alle ore 21.00, i sabati alle ore 19.30 e le domeniche alle ore 18.00, gli attori dell’apprezzata compagnia teatrale ragusana, diretti da Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, metteranno in scena un adattamento di Federica Bisegna liberamente ispirato a “La prova generale” di Aldo Nicolaj; a firmare la regia, come sempre, sarà Vittorio Bonaccorso. Nicolaj è stato un drammaturgo e commediografo italiano dal tratto graffiante, e le sue opere di impegno sociale sono state osteggiate dalla censura dell’epoca. Con “Prove tecniche di misfatto” la Compagnia G.o.D.o.T. chiude la stagione con una satira sociale e politica che prende di mira la società italiana tipica degli anni ’70, con protagonista una famiglia che fa un lavoro un po’ particolare. “La commedia debuttò a Praga nel 1977 – commenta il regista Vittorio Bonaccorso, che cura anche le scene – noi abbiamo voluto mantenere l’ambientazione di quegli anni, non solo perché spesso attualizzare è sinonimo di banalizzazione e la resa delle battute rischia di non rispondere più allo spirito con il quale sono state scritte, ma anche perché ci piace rispettare quanto più possibile i testi e lasciare al pubblico la possibilità di fare i paragoni con l’attualità che stiamo vivendo”.