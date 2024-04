Ragusa piange la morte del grande fotografo Giuseppe Leone

Attualità

Il sindaco Cassì: "Una grande perdita per la nostra realtà. Proclameremo il lutto cittadino"

E’ morto il fotografo Giuseppe Leone. Un personaggio che ha fatto la storia artistica della città di Ragusa e dell’intera Sicilia. Aveva 88 anni. Noto soprattutto per aver raccontato i paesaggi e i costumi della Sicilia dagli anni 50 ad oggi, ha pubblicato oltre 50 volumi con vari editori come Sellerio, Eri, Electa, Bompiani e realizzato mostre in Italia e all’estero (nella foto sotto il suo studio).

“In questo giorno triste – sottolinea il sindaco Peppe Cassì – Ragusa perde uno dei suoi più alti esponenti artistici. Peppino Leone non è stato solo un fotografo siciliano ma la Sicilia in fotografia.Le sue straordinarie amicizie letterarie, il suo impegno per raccontare luoghi e umanità degli Iblei, per valorizzare eccellenze come il Palazzo della Prefettura e al tempo stesso le nostre tradizioni più intime. Per anni il suo studio è stato una luce sempre accesa e sempre viva del nostro Centro storico; e proprio ieri abbiamo inaugurato una sala del nuovo Museo della Città a Palazzo Zacco con 30 sue fotografie di Ragusa. Proclameremo il lutto cittadino; appena possibile vi fornirò tutti i dettagli”.

Le origini

Figlio dell’organista della cattedrale di Ragusa, ad appena sei anni comincia a seguire il padre quando si celebrano i matrimoni. Nella grande chiesa barocca resta affascinato da quegli spettacoli straordinari. Il padre avrebbe voluto che anche lui facesse l’organista, ma il ragazzo vorrebbe fare il pittore, quando, vedendo all’opera il fotografo Antoci proprio durante una cerimonia nuziale, gli chiede se può andare da lui a bottega. Comincia così, a 14 anni entra per la prima volta in una camera oscura. Quell’anno, il 1952, scatta già una delle sue fotografie più famose: il treno con la locomotiva a vapore che transita sul ponte sul torrente San Leonardo con Ragusa Ibla sullo sfondo. A 21 anni, acquistata la prima macchina fotografica a soffietto apre il suo studio dedicato soprattutto alla foto dei matrimoni, ma, al tempo stesso, continua un lavoro personale di testimonianza, di scavo, di indagine, al limite della vivisezione, del paesaggio siciliano che da allora non si è più interrotto fino ad oggi, dopo quasi 70 anni. L’esperienza di fotografo di matrimoni sviluppa in lui una capacità di scavo antropologico che lo guida anche in una ricerca di costume che fa della sua opera un unicum nel panorama dei grandi fotografi italiani a cavallo tra Novecento e XXI secolo. Dall’inizio degli anni Settanta in poi, le sue fotografie si accompagnano ai testi dei più importanti intellettuali e scrittori siciliani.

La fotografia antropologica

L’incontro all’inizio degli anni Settanta con l’antropologo Antonino Uccello che aveva appena inaugurato la sua Casa-Museo a Palazzolo Acreide lo spinge con maggiore decisione verso la fotografia antropologica, quella che indaga costumi, ma anche il duro lavoro, le condizioni sociali della Sicilia interna. Sebbene egli ami definire le sue immagini “neorealiste” perché legate al mondo operaio, contadino, alle miniere d’asfalto del ragusano. La sua fotografia però va oltre la poetica neorealista per avvolgere con una intensa pietas i soggetti, soprattutto quando rappresentano il mondo che viene soppiantato dall’incedere della modernità.

Lo studio sul paesaggio