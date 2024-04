Scicli, il 25 aprile emoziona anche i turisti

Attualità

Il sindaco Marino: "Questo momento sia occasione di unione e non di divisione"

L’immagine più bella è forse quella degli ospiti di Scicli, i turisti, che stamani attendevano la cerimonia del 25 aprile per partecipare insieme alla comunità alla Festa della Liberazione dal nazifascismo.

Gioia e commozione hanno segnato la festa di quest’anno scandita dalle parole del sindaco Mario Marino: “Il 25 aprile sia occasione di unione e non di divisione”. Dopo la messa nella chiesa di San Giovanni Evangelista, la deposizione della corona d’alloro al monumento alla resistenza in largo Gramsci e quello ai caduti in piazza Municipio.

“La vittoria delle forze popolari e democratiche sul nazifascismo ha rappresentato la vittoria del bene sul male e, nonostante il travagliato percorso del Dopoguerra, l’inizio di un periodo di grande vivacità politica, ideale e culturale che ebbe nella Costituzione democratica e repubblicana la sua massima espressione – ha detto il sindaco Marino-. Oggi, a causa della grave situazione politica internazionale, il male rischia nuovamente di sopraffare il bene. Dinanzi a certe sfide, appare ancora più urgente ricordare e fare nostri quei valori di libertà e democrazia che i nostri caduti, sia essi militari che partigiani o semplici cittadini, hanno faticosamente conquistato, sacrificando la propria vita. Come hanno detto Sua Santità Papa Francesco e il Presidente Mattarella, ognuno di noi può e deve essere un costruttore di pace, mettendo al centro soprattutto il rispetto della dignità umana”.