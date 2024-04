Vittoria, la città si trasformerà in un palco a cielo aperto con “Scenica festival”

Spettacoli

Da lunedì biglietteria aperta per partecipare agli eventi dello spettacolo delle arti

Tra meno di un mese la città di Vittoria si trasformerà in un palco a cielo aperto e nei fine settimana dal 10 al 26 maggio la XVI edizione di “Scenica Festival”, attraverso il fascino delle arti circensi, la bellezza del teatro, l’eleganza della danza e l’emozione della musica, contaminerà strade, piazze, teatri e giardini! Inizierà un viaggio tra terra e aria, un percorso di ricerca ed esplorazione, di scambio e confronto. Nato nel 2009 come un piccolo esperimento, il festival è oggi un importante evento della primavera iblea e palcoscenico per artisti provenienti da più parti del mondo, che quest’anno prevede una grande carovana di 27 compagnie provenienti da tutta Europa e circa 100 artisti, che animeranno i luoghi del centro storico con più di 50 repliche, tra cui 6 prime nazionali e 7 prime regionali. “Scenica Festival”, organizzato dall’Associazione Culturale Santa Briganti, con il patrocinio del Comune di Vittoria, della Regione Sicilia e con il sostegno del Ministero della Cultura, è un grande contenitore multisfaccettato che con una policromia di eventi è pronto ad abbracciare il suo caloroso pubblico.