Al via in Sicilia la campagna di prevenzione contro l’Epatite C: esami gratuiti nei laboratori di analisi

SALUTE

«Parte oggi un’innovativa campagna di prevenzione contro l’Epatite C che sarà totalmente gratuita per l’utente e permetterà notevoli risparmi al sistema sanitario regionale. L’obiettivo è impedire all’infezione di progredire verso forme croniche e, a volte, degenerative in senso neoplastico.

La campagna vede coinvolti tutti gli attori della prevenzione a cominciare dalla medicina generale, dai servizi e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie e dai laboratori di analisi pubblici e privati». Lo afferma Salvatore Requirez, dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione, che stamane, all’Hotel Piazza Borsa di Palermo, ha aperto la campagna di screening dal titolo «Basta pensarci». Presenti, tra gli altri, l’assessore regionale alla Sanità Giovanna Volo e il direttore generale del Dipartimento pianificazione strategica Salvatore Iacolino.