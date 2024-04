David di Donatello, Paola Cortellesi da record: 19 nominations per “C’è ancora domani”

cinema

Quindici le candidature per "Io Capitano" di Matteo Garrone

Dopo aver sbancato il box office con C’è ancora domani, Paola Cortellesi vola anche ai David di Donatello raggiungendo un record, ben 19 candidature. A seguire Io Capitano di Matteo Garrone con 15 candidature, mentre 13 vanno a La Chimera di Alice Rohrwacher, 11 a Rapito di Marco Bellocchio e 10 a Comandante di Edoardo De Angelis. Questi i film che guidano le nomination nelle cinquine della 69/a edizione dei David di Donatello, rese note stamani nella sede Rai di Viale Mazzini.Seguono il Sol dell’avvenire di Nanni Moretti con 7 candidature, mentre 5 vanno sia ad Adagio di Stefano Sollima che a Palazzina LAF di Michele Riondino.

Gli attori

Notevoli poi le candidature nella categoria attori per C’è ancora domani: il film corre non solo per miglior attore e attrice protagonisti, con Valerio Mastandrea e la stessa Paola Cortellesi, ma anche con ben quattro candidature nella categoria non protagonisti con Emanuela Fanelli, Romana Maggiora Vergano, Giorgio Colangeli e Vinicio Marchioni.

Il miglior film

Sul fronte miglior film da segnalare poi che due su cinque sono diretti da una regista: ancora Cortellesi e Alice Rohrwacher che si scontreranno con Nanni Moretti, Matteo Garrone e Marco Bellocchio. Stessa situazione per il miglior esordio alla regia: Cortellesi e Micaela Ramazzotti a sfidare Giacomo Abruzzese (Disco Boy), Michele Riondino (Palazzina LAF) e Giuseppe Fiorello (Stranizza d’Amuri).

Le opere prime