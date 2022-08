A Valverde la comicità di Paolo Migone: il comico di Zelig è “Completamente spettinato”

Paolo Migone arriva a Valverde, in provincia di Catania. Giovedi 25 agosto alle ore 21, ad ingresso gratuito, il comico di Zelig porterà il suo spettacolo “Completamente spettinato” all'interno della prima edizione di “Valverde Ridens”. In un momento storico che ci ha sicuramente messo alla prova, questa stagione di ripartenza ha una grossa responsabilità e il ritornare in sicurezza nelle piazze per momenti di convivialità e spensieratezza è uno degli obiettivi primari per tutti noi.

“Completamente spettinato” è uno spettacolo che racconta l'innamoramento e l'amore riportandoli sul piano della realtà quotidiana, fatta di incomprensioni, gelosie, rancori ed anche cattiverie. In “Completamente spettinato”, Migone racconta l'eterno gioco tra uomini e donne, in chiave autobiografica e attraverso il filtro della sua comicità corrosiva.

