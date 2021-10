Disponibili nuovi biglietti per i "Kings of Convenience"

Torna la musica dal vivo nei teatri al chiuso e sono quindi disponibili altri biglietti per l’unica data in Sicilia del duo norvegese KINGS OF CONVENIENCE in concerto il 26 ottobre a Catania, al Teatro Metropolitan, ore 21. I biglietti sono disponibili sul sito www.puntoeacapo.uno e circuiti abituali.

Pubblicità

Il duo norvegese formato da Erlend Øye e Eirik Glambæk Bøe si esibirà in Sicilia, per uno dei tre imperdibili live in Italia, organizzati da DNA concerti che li vedrà anche a Bologna e Milano: il concerto di Catania è realizzato in collaborazione con Puntoeacapo.

La nuova disponibilità di biglietti è resa possibile dalle nuove normative in materia di capienza che permettono di utilizzare il 100% dei posti a sedere in sala per i teatri al chiuso.

Il 50% dei posti era stato messo in vendita mesi fa e andato esaurito in un momento difficile e incerto per il mondo dello spettacolo dal vivo grazie alla forte volontà della band e degli organizzatori di lanciare un segnale positivo e di ripartenza, mettendo in secondo piano l’aspetto economico.

I live saranno l’occasione per ascoltare dal vivo Peace or Love, il nuovo album dei Kings of Convenience uscito il 18 giugno per Polydor Records. Anticipato dai singoli Rocky Trail e Fever, il disco ha segnato il grande ritorno del duo dopo 12 anni di assenza dalla scena musicale.

“Peace or Love” rappresenta il sound di due vecchi amici che esplorano l'ultima fase della loro vita insieme e trovano nuovi modi per catturare quella magia inafferrabile. Registrato in 5 anni in 5 città diverse, l’album è fresco come l’arrivo della primavera: 11 canzoni sulla vita e sull'amore con la tipica bellezza seducente, la purezza e la chiarezza emotiva che ci si aspetta dai Kings of Convenience.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA