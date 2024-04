Simona Ventura lascia lo studio di “Citofonare Rai 2”: «Ci ho provato, ma devo andare»

Malesseri

La conduttrice è stata colpita qualche settimana fa da una paresi facciale

Ha ribadito ancora una volta che la paresi facciale che l’ha colpita qualche settimana fa, pare a causa di un colpo di freddo, non è nulla di grave, ma oggi Simona Ventura non si è sentita molto bene e ha interrotto la conduzione di “Citofonare Rai 2”, la trasmissione della domenica mattina di Rai 2 che la vede protagonista insieme a Paola Perego. Lei era arrivata negli studi, come sempre dotata di tanto buon umore nonostante questo inconveniente di salute. Ad un certo punto però, nel corso della trasmissione, ha ritenuto di dover lasciare lo studio rendendosi conto che era meglio così: «Ci ho provato, ma mi sento di dover andare a riposare». Paola Perego, amica e collega, l’ha salutata tranquillizzandola ed elogiandola per la scelta stoica di presentarsi comunque al lavoro nonostante il disagio che sta vivendo.