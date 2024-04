The Voice Generation, l’acese Lilla Costarelli si prende la scena insieme alla figlia Ornella

Musica in tv

La cantante è anche una delle vocalist storiche del Festival di Sanremo

Ci sono anche la cantante e insegnante di canto di Acireale Lilla Costarelli e la figlia Ornella Foti nella squadra di concorrenti del nuovo spin off di The Voice Senior ovvero The Voice Generation al via da ieri sera su Rai 1 condotto sempre da Antonella Clerici. L’esibizione del duo madre-figlia è stato molto apprezzato, hanno cantato un brano dei Bee Gees, e per loro è cominciata la gara entrando nella squadra di Loredana Bertè.

Lilla Costarelli è un’artista già nota a livello nazionale essendo stata, per tanti anni, una delle storiche vocalist del Festival di Sanremo.

