Allegri ‘Juve vicina alla Champions, dipende da noi’

'Siamo in linea con gli obiettivi, c'è finale di Coppa Italia'

TORINO, 27 APR – “I 65 punti che abbiamo non bastano per la Champions, ne dobbiamo fare altri: abbiamo il destino nelle nostre mani e dipende da noi, siamo in linea con gli obiettivi dettati dalla società”: così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il pareggio interno per 0-0 contro il Milan. “Siamo a un pezzetto dalla Champions e abbiamo una finalissima di coppa Italia da giocare, ci prepareremo bene per questi ultimi 20 giorni della stagione – continua l’allenatore – anche perché abbiamo lavorato sette mesi per arrivare qui e fare un bel finale”. La sfida contro il Milan si è accesa soltanto nella ripresa: “Abbiamo ritrovato maggiore fiducia in noi stessi, è normale averne un po’ meno quando si è reduci da periodi senza vittorie – analizza Allegri – ed è un peccato non aver vinto, ma intanto ci prendiamo un punto in più e non abbiamo subito gol”. Al momento del cambio, Vlahovic è apparso molto nervoso: “Non è successo nulla, ho fatto la sostituzione che ritenevo giusta e opportuna anche perché gli 11 che cominciano non possono finire tutti la gara – risponde l’allenatore – e comunque sono contento anche dei cambi: Chiesa è entrato molto bene, ma poteva fare ancora meglio”.

