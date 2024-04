Bologna, tornano in gruppo anche Zirkzee e Karlsson

agenzia

Squadra al completo per Thiago Motta in vista della Salernitana

BOLOGNA, 28 MAR – La notizia più attesa, in casa Bologna, a quattro giorni dal lunch match di pasquetta con la Salernitana al Dall’Ara, arriva dall’infermeria: Joshua Zirkzee è tornato in gruppo e ha smaltito in anticipo la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra accusata contro l’Inter. A questo si aggiunge il fatto che da ieri è tornato in gruppo Karlsson, guarito da una distorsione alla caviglia sinistra che lo aveva fermato alla vigilia della sfida con i nerazzurri: morale della favola, nel giorno in cui sono rientrati tutti i nazionali dagli impegni con le rispettive selezioni, Thiago Motta ritrova un Bologna al completo e avrà l’imbarazzo della scelta in vista di lunedì. Probabile comunque che Zirkzee e Karlsson possano partire dalla panchina, con Odgaard probabile centravanti e Orsolini, Saelemaekers e Ndoye a giocarsi le altre due maglie del tridente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA