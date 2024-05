Calcio: Frosinone; si fa male Turati, finale stagione a rischio

agenzia

Lesione lacero contusa al quarto dito della mano sinistra

ROMA, 27 APR – Tegola nel Frosinone all’indomani della vittoria contro la Salernitana. Il portiere Turati, uscito nell’intervallo e sostituito da Cerofolini, si è procurato una lesione lacero contusa al quarto dito della mano sinistra. Un infortunio occorso al 32′ dopo uno scontro di gioco con Vignato: Turati in uscita bassa si è scontrato con il trequartista dei campani e si è fatto male. Ha resistito fino alla fine del primo tempo ma poi si è dovuto arrendere. Il dito del giocatore è stato dapprima medicato con dei punti di sutura e poi steccato e fasciato. Nelle prossime ore Turati, classe 2001, svolgerà ulteriori accertamenti presso le strutture mediche di riferimento del Sassuolo, società proprietaria del suo cartellino. Per quanto riguarda i tempi di recupero nessuno si sbilancia ma il finale di stagione sembra a rischio. Per Di Francesco una brutta notizia nel giorno in cui il Frosinone ha ritrovato la vittoria dopo oltre 3 mesi. Un’assenza pesante nella volata-salvezza: Turati da due stagioni è uno dei punti di forza del Frosinone, leader in campo e fuori. Al suo posto giocherà Cerofolini, ex Fiorentina, portiere affidabile di 25 anni che in questa stagione ha collezionato 7 presenze tra campionato e Coppa Italia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA