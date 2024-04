Calcio: il Monza a Torino con il dubbio D’Ambrosio

agenzia

Bondo squalificato, ma per il Monza abbondanza in avanti

MONZA, 28 MAR – C’è il recupero di Danilo D’Ambrosio tra le priorità del Monza che sabato alle 15 farà visita al Torino. Il difensore, ex della partita, ha sfruttato la sosta per rimettersi a disposizione dopo il fastidio muscolare che l’ha tenuto lontano dai campi per tutto il mese di marzo. Oltre alla condizione di D’Ambrosio, il Monza monitora anche l’evoluzione della pubalgia di Samuele Vignato, a sua volta assente ormai da tempo. L’allenatore dei brianzoli, Raffaele Palladino – eccezion fatta per la squalifica di Warren Bondo – ha per il resto la rosa pressoché al completo e abbondanza di scelta sulla trequarti offensiva: Daniel Maldini (reduce dal gol vittoria contro il Cagliari, all’ultimo turno) prenota una maglia da titolare nel 4-2-3-1 che vede altri tre candidati titolari a ridosso dell’unica punta Milan Djuric. Andrea Colpani (7 gol e 4 assist in stagione) è in vantaggio su Dany Mota Carvalho e Valentin Carboni, che si contenderanno l’ultimo posto disponibile. Il portoghese e il giovane argentino classe 2005 sono reduci dalla convocazione con le rispettive Nazionali, con Carboni in campo anche per uno spezzone di partita nel successo dell’Albiceleste contro il Costarica.

