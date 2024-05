Calcio: Torino, in attacco torna il tandem Sanabria-Zapata

agenzia

Juric è senza Tameze squalificato ma rientra Linetty

TORINO, 02 MAG – Ivan Juric è pronto a tornare all’antico, contro il Bologna nell’anticipo di domani sera si rivedrà il tandem Sanabria-Zapata in attacco con Vlasic a supporto. In difesa va ancora valutato Lovato, frenato da qualche acciacco muscolare, ma dovrebbe stringere i denti per giocare insieme a Buongiorno e Rodriguez davanti a Milinkovic-Savic. Manca Tameze per squalifica ma torna Linetty, il polacco è in vantaggio su Ilic per affiancare Ricci nella mediana a quattro completata dagli esterni Bellanova e Vojvoda.

