Catania, è già futuro: allenatore, direttore sportivo, mercato e ritiro le priorità di Grella

SERIE C

Dall'eliminazione nei play off alla programmazione della prossima stagione il passo è breve. ecco cosa succede in casa rossazzurra

Dall’eliminazione alla programmazione. Uscita dalla griglia dei play off a 7 minuti appena dall’approdo in semifinale per il salto in B, il Catania dovrà adesso pensare a riprogrammare l’attività societaria, rinnovare i quadri tecnici e poi tuffarsi sul mercato. Un compito non certo agevole per il vice presidente Vincenzo Grella che già domani trascorrerà un lunedì in sede per stabilire alcune priorità, compresa la sede del ritiro che si terrà lontano dalla Sicilia.

Il nome dell’allenatore è in cima alla lista delle “urgenze”. Nei prossimi giorni, Grella parlerà con Zeoli per stabilire una ricollocazione nei quadri societario o nello staff, poi vaglierà le ipotesi che porteranno a una nuova guida sul campo. Urgente anche la scelta del direttore sportivo, con Palmieri, ex Sassuolo, Foggia (ex Benevento) e Foresti (Catanzaro) tra le ipotesi più veritiere e possibili.

Chi entra e chi esce

Sul fronte giocatori è ancora presto per capire chi andrà via o chi rimarrà. Ma è chiaro che la società, dopo la conferma di Chiarella e di Castellini, potrebbe affrontare discorsi per tenere il centravanti Cianci, il difensore centrale Quaini e il laterale Bouah oltre a Sasà Monaco. Si parla anche di nomi nuovi, ma francamente è ancora presto per legare le ipotesi con idee reali. Tuttavia gira da giorni la possibilità legata all’arrivo di Gabriele Artistico, 12 gol nell’ultima stagione giocata al Francavilla che è retrocesso. Artistico ha 21 anni e potrebbe arrivare a costi limitati.