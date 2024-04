Contrattura all’adduttore per Kvaratskhelia,in dubbio per sabato

agenzia

Georgiano fa palestra,probabilmente non titolare contro Atalanta

NAPOLI, 28 MAR – Khvicha Kvaratskhelia ha subito una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra. Questa la diagnosi sull’esterno sinistro del Napoli che oggi è stato controllato alla clinica di Castel Volturno dopo il ritorno dal match che ha dato alla Georgia la qualificazione agli Europei. Per Kvaratskhelia oggi c’è stata quindi terapia e lavoro in palestra per cercare di recuperare velocemente un infortunio che di solito blocca per 5-7 giorni e che probabilmente lo terrà fuori dal match di sabato contro l’Atalanta. I medici del Napoli valuteranno nei prossimi giorni per vedere come procede la situazione.

