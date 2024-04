F1: Cina; Alonso’ contatti con Red Bull?’Non ha senso parlarne’

agenzia

Lo spagnolo: ormai abbiamo concluso trattative con la Aston

ROMA, 18 APR – “Contatti con la Red Bull? Non ha senso parlarne, ormai abbiamo concluso con la Aston le nostre trattative e non voglio parlare di altri. Ma, come detto, discussioni ci sono state”. Alla vigilia del Gp di Cina Fernando Alonso mette fine alle voci che lo volevano alla Red Bull la prossima stagione raccontando i retroscena del suo accordo con la Aston Martin: “Ci sono tante misure in atto per diventare un team potente in futuro e voglio farne parte – sottolinea l’ex Ferrari – Ci siamo seduti assieme dopo il Giappone e abbiamo raggiunto l’accordo in un paio di giorni. E’ stato semplice e poi l’abbiamo annunciato. abbiamo mantenuto la lealtà reciproca, al di là di quello che si sente in giro dato che è un periodo di scadenze di contratti e di voci”.

