Gianni Petrucci lascia l’ospedale ‘grazie, mai sentito solo’

agenzia

L'ex n.1 del Coni coinvolto in un incidente d'auto il 6 aprile

ROMA, 17 APR – E’ stato dimesso nel pomeriggio dall’Ospedale San Camillo di Roma il presidente della Federbasket Giovanni Petrucci, rimasto coinvolto in un incidente automobilistico lo scorso 6 aprile. Lo rende noto la Fip, aggiungendo che Petrucci dovrà osservare ancora alcuni giorni di convalescenza. In linea con le previsioni mediche successive alle prime ore del ricovero, il decorso ha seguito un iter regolare, che ha evidenziato miglioramenti quotidiani. “Dopo le mie dimissioni dal San Camillo – ha detto Petrucci – desidero davvero ringraziare tutto il personale che mi ha prestato soccorso e cure in questi giorni difficili. A partire dalla tempestività con cui sono intervenuti i soccorritori che mi hanno elitrasportato all’Ospedale. Sin dal mio ingresso in Pronto Soccorso ho potuto constatare l’organizzazione, la cortesia e la professionalità di medici e infermieri. I giorni più duri sono stati certamente quelli in terapia intensiva, nell’Unità Shock e Trauma diretta dal dott. Emiliano Cingolani, ma la grande competenza e umanità di tutto il personale ha alleviato la mia degenza senza mai farmi sentire solo”. “Questa stessa sensazione l’ho provata una volta trasferito al reparto di Chirurgia D’Urgenza – conclude Petrucci – dove ho completato il mio percorso di cura. Avendo toccato da vicino l’alta complessità di un Ospedale come questo, oltre a ringraziare il prof. Pier Luigi Marini, direttore del Dea, credo sia doveroso sottolineare l’importanza di un management di alto livello, al cui vertice, ora, c’è il dott. Narciso Mostarda”.

