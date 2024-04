Il Catania non c’è più: nel deserto del Massimino disastro pure col Giugliano, ora i play out sono a un passo

serie C

Cianci illude i rossazzurri, poi botta e risposta con i campani che segnano alla scadere

Sembra una disfatta definitiva. Per com’è maturata, il Catania non sembra in grado di reagire. Passa in vantaggio, poi le papere di Furlan affossano i rossazzurri. Il 3-2 per il Giugliano fa precipitare la squadra di Zeoli verso i play out, esito legato all’impegno della Turris domani sul campo del Cerignola. Si gioca senza pubblico per le decisioni del Casms dopo gli incidenti di Padova.

Il gol in apertura, nel deserto del Massimino, lo segna ancora Cianci, con un colpo di testa perfetto sul cross di Zammarini dopo una palla lavorata da Di Carmine. Al 18′ il tentativo di Salvemini per poco non fa capitolare i padroni di casa. Furlan devia il pallone rallentando una corsa che termina sul palo. Pericolo scampato e Catania che va vicino due volte al bis con Di Carmine (girata da sinistra che finisce fuori di poco) e ancora con Cianci, la cui conclusione dalla destra costringe il portiere avversario alla deviazione in angolo.

Nella ripresa il pateracchio rossazzurro con Welbeck che s’incarta in un passaggio semplice, la palla arriva a Salvemini che con un tiro senza molte pretese fa secco Furlan, autore di una papera da non credere.

La ripresa diventa un rodeo con il Giugliano che passa con Ciuferri di testa (23′ s.t.) ma due minuti dopo rimedia Bouah sugli sviluppi di un angolo. A 4′ dalla fine il colpo di testa di Salvemini, spalle alla porta, sorprende ancora Furlan. Che disastro. Ci sono tre rigori per il Catania, uno scadente arbitro (al di là delle carenze dei rossazzurri) non ne azzecca una.

Il tabellino

CATANIA (3-5-2) Furlan 4; Monaco 6, Quaini 5, Celli 6,5; Bouah 6, (dal 40′ s.t. Rapisarda s.v.), Zammarini 6,5, Peralta 5, (dal 16′ s.t. Cicerelli 4 Welbeck 5, Castellini 6; Di Carmine 5,5 (dal 16′ s.t. Costantino 5), Cianci 6,5 (dal 28′ s.t. Chiarella 5). (Albertoni, Donato, Curado, Kontek, Haveri, Ndoj, Chiricò). All. Zeoli 6.

GIUGLIANO (4-3-3) Russo 6,5 (dal 34′ s.t. Baldi s.v.); Valdesi 6 (dal 26′ s.t. Barba), Cargnelutti 5,5, Caldore 6, Yabre 6 (dall’11 s.t. Oyewale 6); Romano 6, Berardocco 6 (dall’11 s.t. De Rosa 6), Giorgione 6; Ciuferri 6,5, Salvemini 7,5, Di Dio 6 (dal 26′ s.t. De Sena) (Rob, Boccia, Menna, Scognamiglio, Barba, Gladestony, Oviszach, Diop, De Sena). All. Bertotto 6.

ARBITRO Milone di Taurianova 4.