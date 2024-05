Internazionali: Ostapenko ko, Sabalenka in semifinale

agenzia

La bielorussa si impone in due set 6-2 6-4

ROMA, 15 MAG – Aryna Sabaklenka si qualifica per le semifinali degli Internazionali di tennis di Roma. Al Foro Italico la bielorussa (n.2) ha eliminato in due set con il punteggio di 6-2 6-2 la lettone Jelena Ostapenko (n.9) e ora affronterà la vincente della sfida tra la bielorussa Victoria Azarenka (n.24) e la statunitense Danielle Collins (n.13). Sul campo del Centrale la 26enne di Minsk si è imposta in un’ora e dodici minuti di gioco.

