Calcio: Alvini, Cremonese con l'Inter senza snaturarsi

CREMONA, 29 AGO - "Voglio vedere la mia squadra proseguire il suo percorso con una mentalità precisa anche a San Siro contro l'Inter. La classifica la guarderemo più avanti". Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, è pronto alla terza trasferta in quattro gare. "Abbiamo la possibilità di giocare con un centrocampo più basso a seconda delle esigenze. Ci saranno 2500 tifosi cremonesi, li ringrazio e mi piacerebbe farli felici. Chiedo solo di avere pazienza, per poter raccogliere i frutti della mia idea di calcio serve qualche tempo, soprattutto visti i tanti volti nuovi. Felix? E' un ragazzo giovane che dovremo far diventare un grande calciatore".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA