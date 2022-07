Calcio: da Abatantuono a Pizzul, Dazn lancia campagna brand

MILANO, 22 LUG - Dazn si prepara al via della Serie A 2022/2023 lanciando la nuova campagna di brand "Dazn. Nella vita di un tifoso" che vede protagonisti gli appassionati di calcio italiani e prenderà il via domenica 24 luglio. Racconta di un viaggio, tutto italiano, nella vita dei tifosi, nella loro passione e nelle loro abitudini, rituali che si intrecciano alle nuove modalità di fruizione degli eventi e alla rivoluzione dei contenuti. Per raccontare questi rituali, Dazn schiera un trio d'eccezione formato da Diego Abatantuono, Marcello Lippi e il Bruno Pizzul. Con loro anche Diletta Leotta, Giorgia Rossi, Pierluigi Pardo e Marco Cattaneo. "Per la prima volta 'giriamo' le telecamere verso il tifoso e attraverso un racconto per immagini accendiamo i riflettori sulle loro abitudini, rendendoli i veri protagonisti della campagna. È uno sguardo ai rituali calcistici nell'estate italiana", commenta Stefano Azzi, Ceo Dazn Italia.

