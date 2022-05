Mihajlovic tornato in panchina: «E' il mio habitat»

"Ringrazio i ragazzi che mi hanno dato forza: il mio obiettivo in queste settimane era tornare alla mia normalita'. Questo è il mio habitat". Sinisa Mihajlovic, il cappellino calcato in testa e un sorriso aperto nonostante il calo di peso, torna in panchina a Venezia per guidare il suo Bologna, dopo il nuovo ciclo di cure contro la leucemia. "Devo dire grazie ai miei giocatori - ha detto il tecnico,a Dazn - e non solo a loro, per avermi dato forza".

