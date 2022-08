Calcio: Roma; visite per Wijnaldum e ieri cena di squadra

ROMA, 05 AGO - Il secondo giorno nella Capitale di Georginio Wijnaldum prosegue con le visite mediche a Villa Stuart. Il calciatore è arrivato alle 9 per gli accertamenti propedeutici alla firma sul contratto con l'ufficialità attesa in giornata così da poter svolgere domani il primo allenamento. Oggi intanto day off concesso da Mourinho alla squadra che ieri sera ha fatto gruppo con una cena tutti insieme in un ristorante del centro. Da Zaniolo a Pellegrini, passando per i nuovi acquisti Dybala e Wijnaldum (i più acclamati): tutti presenti, in attesa della presentazione di domenica contro lo Shakhtar dove è previsto il sold out all'Olimpico.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA