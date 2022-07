Da Totti a Toni, sfida tra ex del calcio a 'Illumia Padel Cup'

ROMA, 01 LUG - Da Francesco Totti a Luca Toni, da Nicolas Frey a Paolo Di Canio, tanti ex giocatori della serie A sono in campo uno contro l'altro nella prima giornata dell'"Illumia Padel Cup", torneo che si svolge fino a domani a Castenaso (Bologna). L'iniziativa è stata ideata dall'ex centrocampista Thomas Locatelli per dare continuità alle sfide tra campioni del calcio che hanno appassionati milioni di tifosi, sfide che ora si sono spostate sui campi di padel. Una due giorni di schiacciate, risposte, palle smorzare e tanto divertimento, ma anche per una finalità più alta: un aiuto concreto a La Mongolfiera Onlus a favore delle famiglie con bambini affetti da disabilità. Il torneo culminerà con una cena di gala il cui ricavato andrà a sostenere i progetti della Onlus bolognese.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA