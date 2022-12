De Laurentiis: "Il Governo è sempre stato assente"

ROMA, 05 DIC - "Il Governo è sempre stato assente, benché il nostro gettito fiscale sia importantissimo. Molta gente soffre, non riesce ad arrivare a fine mese. Questa è una storia che è peggiorata ma che è sempre esistita. Quale è la panacea per far stare calmi e buoni tutti? Il calcio". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in riferimento alla richiesta del mondo del calcio al Governo di poter rateizzare le tasse a margine di un evento al Coni. "Lo Stato non è stupido, lo sa - ha specificato - Però lo ignora, perché altrimenti dovrebbe fare in modo che le leggi sulla modernizzazione del calcio si realizzassero in cinque minuti. Ci vuole pochissimo per cambiare il calcio, visto che è malato ovunque. I conti non tornano", ha proseguito "Il calcio è malato dall'alto - ha concluso - Perché quando uno non vuol capire che non ci sono sufficienti risorse per poter andare avanti con questa tipologia di campionati, e non si vuole fare la rivoluzione copernicana perché poi bisogna essere rieletti, questo è un problema di tutti quelli che sono sottoposti a rielezione. Nel mondo della politica, dell'industria, dei sindacati e dello sport".

