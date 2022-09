Europa League: Sarri, per 70' Lazio ad altissimo livello

ROMA, 08 SET - "Per 70' ho visto una Lazio ad altissimo livello, ma in Europa non puoi scherzare in certe partite e contro certi avversari. Abbiamo lasciato due gol di differenza al Feyenoord, questo è l'unico appunto che posso fare alla 'mia' squadra. Pero, ripeto: per 70' siamo stati attenti, concentrati e non abbiamo concesso alcunché. Ho visto giocare su livelli superiori il Feyenoord, rispetto a quanto ha fatto questa sera, però forse sono stati condizionati dal caldo. La Lazio, però, ha fatto bene". Così Maurizio Sarri, dopo il poker nell'esordio dell'Europa League contro il Feyenoord di Rotterdam.

