Juve, prima vittoria in campionato in casa dello Spezia

La Juventus è andata a vincere 3-2 sul campo dello Spezia, cogliendo la prima vittoria di questo campionato. «Meno male che abbiamo vinto una partita di sofferenza, altrimenti avremmo pensato di essere diventati bravi». Massimiliano Allegri usa l’ironia per commentare il primo successo della Juventus in campionato, in casa dello Spezia. «E' una vittoria importante» aggiunge a Dazn, ma «ci sono ancora da migliorare tante cose, nelle scelte dell’ultimo passaggio e nei tiri in porta bisogna fare meglio. Risposte? Non devo aspettare risposte dai giocatori, le qualità sono quelle che conosco». Chiesa è uscito prima perché «mi ha chiesto lui il cambio, aveva un problema al flessore. A differenza di altre volte, quelli che sono entrati questa sera hanno fatto bene. Siamo comunque in un momento di poca serenità e devo fare i complimenti ai ragazzi, non era semplice vincere oggi perché lo Spazia gioca bene. Abbiamo rischiato di prendere il terzo gol, cosa che non era successa né col Milan né col Napoli. Per questo esigo molta più attenzione quando la palla l'abbiamo noi, se la perdi poi vai in difficoltà. Dobbiamo uscire dalla nostra 'confort zonè «. «La classifica? - ha concluso il tecnico - Ora non dobbiamo guardarla, intanto pensiamo a mettere da parte la prima vittoria casalinga, con la Sampdoria».

