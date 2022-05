Mancini, in questi giorni parlerò con Chiellini

FIRENZE, 23 MAG - Con Giorgio Chiellini in questi giorni "avrò il tempo per stare insieme, per parlarci. Non so cosa penserà per il futuro, mi sembra che voglia giocare ancora un anno all'estero". Lo ha detto il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, a margine della Hall of Fame del calcio italiano, a proposito del futuro (anche in Nazionale) di Giorgio Chiellini. Il capitano azzurro giocherà l'1 giugno in Italia-Argentina, a Wembley, in quella che dovrebbe essere la sua ultima gara con la maglia della Nazionale.

