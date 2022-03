Milano-Cortina: Giochi invernali 2026 approdano su Tik Tok

ROMA, 16 MAR - Milano-Cortina 2026 arriva su Tik Tok e lo fa anche per raccontare i prossimi Giochi italiani alla generazione 2026, tutti i giovani che avranno 18 anni al momento dell'evento, e trasmettere i valori fondanti dello sport: sostenibilità, rispetto, determinazione e il desiderio di coinvolgere gli appassionati attraverso modalità sempre nuove. Il canale sarà animato da Digital Ambassador: Roberta Branchini, vincitrice della prima Ambassador Challenge di Milano-Cortina 2026, cantante del gruppo 'Il Pagante', e Sofia dalle Rive, 20enne, content creator popolare fra i più giovani e vincitrice della seconda edizione dell'Ambassador Challenge. In concomitanza con l'apertura di TikTok(al nuovo account TikTok @MilanoCortina2026) entra nel team dei Digital Ambassador anche Tommaso Cassissa. Genovese, 22 anni, nel 2021 è stato inserito da Forbes Italia nella classifica dei 100 under 30 da tenere d'occhio per la sua capacità di comunicare attraverso i social media. Saranno poi gli atleti a popolare il nuovo canale, raccontando le discipline invernali e raccontandosi. Dietro gli azzurri ci sono ragazzi con storie e passioni: saranno loro a raccontare cosa significa Duality Together. Così come dentro Milano-Cortina 2026 convivono la città e la montagna. Tik Tok è una scelta fortemente voluta nella strategia di comunicazione di Milano-Cortina 2026, perché capace di abbracciare oltre un miliardo di utenti nel mondo e 5,4 milioni in Italia, quasi tutti giovanissimi: il 66% ha meno di 30 anni e la maggior parte ha un'età compresa fra i 16 e i 24. Saranno loro i futuri protagonisti dei Giochi. Nell'ottica di un percorso inclusivo di avvicinamento alla manifestazione a cinque cerchi, dopo l'arrivo delle bandiere olimpica e paralimpica in Italia, l'obbiettivo è di far innamorare i più giovani dello sport e scatenare ovunque il 'MiCo Effect'.

