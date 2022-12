Pelè, 'tranquilli, mi sento forte e con tanta speranza'

ROMA, 03 DIC - "Cari amici, voglio tranquillizzare tutti, pensate in positivo. Sono forte, con tanta speranza e continuo il trattamento di sempre. Voglio ringraziare tutti gli infermieri e l'equipe medica per lo zelo con cui mi seguono. Ho molta fede in Dio, e ogni messaggio di amore che ricevo da voi, e che provengono da tutto il mondo, mi mantengono pieno di energia. E mi fanno assistere alle partite del Brasile ai Mondiali!". Così Pelè su Instagram, per tranquilizzare tutti coloro che sono in ansia per le sue condizioni di salute. Fra i primi a rispondergli c'è Kakà, che gli dice "continuiamo a pregare, Rei". Intanto l'ospedale Albert Einstein di San Paolo dove Pelé è ricoverato ha diffuso un nuovo bollettino medico per chiarire che il paziente "continua il trattamento e il suo stato di salute è stabile. Ha avuto una buona risposta anche alle cure per l'infezione respiratoria, e non presenta alcun peggioramento nelle ultime 24 ore".

