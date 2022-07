ROMA, 05 LUG - La tunisina Ons Jabeur, n.2 del mondo, si è qualificata per le semifinali del torneo di Wimbledon battendo in rimonta la ceca Marie Bouzkova, col punteggio di 3-6, 6-1, 6-1. La 27enne giovedì prossimo affronterà la tedesca Tatjana Maria (n.103) per cercare un posto in finale. Jabeur è la prima tennista del continente africano ad arrivare così in alto in un torneo del Grande Slam dai tempi della sudafricana Amanda Coetzer.

